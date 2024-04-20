Стало известно, когда на Кубани начнется купальный сезон ЦГМС: купальный сезон на курортах Краснодарского края начнется в середине мая

Купальный сезон на курортах Кубани начнется раньше обычного — в середине мая, заявили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По их данным, которые приводит РИА Новости, температура воды в Черном море уже прогрелась до 17 градусов тепла, в Азовском море — до 18 градусов.

Да, в связи с этим (высокими температурами воздуха — NEWS.ru) у нас море тоже прогревается, на данный момент температура от 14 до 17 градусов. 17 градусов — это Сочи. На Азовском тоже идет хороший прогрев воды, от 15 до 18 градусов, 18 — в Ейске. Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая. <...> Купальный сезон начнется раньше, — сказано в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что купальный сезон традиционно стартует в июне, когда температура воды достигает 22 градусов. Они отметили, что Черное море прогревается медленнее Азовского. Температура воздуха в Краснодарском крае на этой неделе достигала +34 градусов. При этом 18 апреля в столице региона был побит температурный рекорд 71-летней давности.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию на западной части Центрального федерального округа. Сильные дожди ожидаются в Новгородской, Смоленской и Брянской областях, а местами выпадет мокрый снег. По его словам, на юг России постепенно будет возвращаться жаркая погода.