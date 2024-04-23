Россиянам предрекли несколько погодных сюрпризов до конца апреля Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до конца недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конец апреля в средней полосе и на юге европейской территории России будет с очень сильными отклонениями, температура от Костромы до Краснодара будет на 6–8 градусов выше нормы, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля. Шувалов отметил, что в ближайшие дни на территории России установится теплая погода.

Москва, Тула, Рязань, Смоленск близки к абсолютным максимумам. Воронеж превышает на 1,5 градуса абсолютный максимум. В Москве ожидается 17–22 градуса с кратковременным похолоданием в субботу и воскресенье. На юге европейской России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в регионах Нижней Волги — с 25 апреля прогнозируется всплеск тепла до 30, а местами и до 35 градусов, — сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что пик тепла надолго не задержится. В начале следующей недели произойдет похолодание примерно до 25 градусов, что на 2–3 градуса ниже нормы, также ожидаются грозовые дожди.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с 22 по 28 апреля в столице будет нестабильная погода, температура воздуха будет постоянно колебаться. По ее словам, в Москве также прогнозируются дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.