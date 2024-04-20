Стало известно, сколько сантиметров снега выпало в Петербурге Гидрометцентр: в Петербурге высота снежного покрова достигла 7–12 сантиметров

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сильный снегопад в Петербурге

В Санкт-Петербурге высота снежного покрова достигла 7–12 сантиметров к утру субботы, 20 апреля, сообщил начальник Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, высота снежного покрова составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте — 12 сантиметров, на побережье Невской губы — 7–8 сантиметров. По Ленинградской области больше всего снега на Карельском перешейке, в Выборге высота снежного покрова — 18 сантиметров, в Сосново — 17 сантиметров.

Такая высота сугробов в Северной столице повторила показатели 2017 года, когда 14 апреля выпало 11 сантиметров снега, но показатели не приближаются к рекордным значениям середины и конца апреля в предыдущие годы. По прогнозу, «снежный» циклон покинул Петербург и движется в сторону Карелии.

Ранее в Сети публиковались фотографии, на которых сады и фонтаны Петергофа припорошило снегом. Несмотря на снегопад, фонтаны продолжали работать. Также было видно, что над Северной столицей простиралось серое небо без единого солнечного проблеска, на улицах практически не было прохожих. Снежная метель также накрыла Крестовский остров, берег Финского залива, Приморский район и другие.