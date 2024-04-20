Синоптики рассказали, из-за чего произошел сильный шторм в Москве Накрывший Москву шторм произошел из-за балканского вихря «Гори»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сильный шторм, накрывший накануне Москву, произошел из-за балканского вихря «Гори», сейчас он уже отступил. В столице в субботу, 20 апреля, ожидается переменная облачность с возможным небольшим дождем, а температура воздуха составит около 13 градусов тепла, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

При этом ночью погода ухудшится, температура может опуститься до +3 градусов. Гидрометцентр также предупреждает о сильных порывах ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в Москве и области сняли желтый уровень погодный опасности, который действовал накануне.

В пятницу, 19 апреля, Москву накрыл девятибалльный шторм. Ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Парки Москвы были закрыты 19 апреля из-за прогнозируемой непогоды.

В Московском зоопарке рассказали, что обитатели укрылись от урагана, им есть где согреться. В организации подчеркнули, что животные традиционно реагируют на резкие изменения погоды не так резко, как люди.