Удары по мирным жителям, ракеты над Крымом: как ВСУ атакуют РФ 10 июня

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Последствия обстрела пункта временного размещения в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 10 июня заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли ракетный удар по пункту временного размещения (ПВР) граждан на Арабатской стрелке. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram о перехвате ВС РФ двух ракет, летевших со стороны Украины. Минобороны не комментировало данную информацию. Подробности новых атак ВСУ на Россию — в подборке NEWS.ru.

Удары ВСУ по эвакуированным

Сальдо отметил, что ВСУ нанесли удар, предположительно, англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по эвакуированным жителям Херсонской области, находившихся в ПВР на Арабатской стрелке. Он добавил, что с ночи продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны ВСУ. По словам Сальдо, атакам подвергся населенный пункт Железный Порт. Глава региона также отметил, что при обстреле был разрушен отель «Позитив».

«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», — написал Сальдо.

При этом 9 июня глава Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили три Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в Геническе. По его словам, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для „мира“, по гражданской инфраструктуре. Они преследуют первых лиц Херсонской области и терроризируют население», — подчеркнул Сальдо.

До этого врио губернатора заявил, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

Кто погиб, кого ранило в ходе обстрела ПВР

По словам Сальдо, в результате удара ВСУ по ПВР в Херсонской области погибла женщина. Он отметил, что есть пострадавшие — они получили ожоги и отравление угарным газом, передает портал «Украина.ру». Точное количество раненых пока неизвестно.

«Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть всё-таки будет спасена», — сообщил Сальдо эфире телеканала «Россия 24».

Пострадавших, у которых площадь ожога составляет 70%, доставили при помощи санавиации в ожоговую больницу в Крыму, сказал Сальдо.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация граждан после разрушения Каховской ГЭС

Сальдо также рассказал в Telegram о ходе эвакуации жителей Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, на утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов вывезли более шести тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильного гражданина.

«Более 1,7 тысячи эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 62 человека доставлены в больницу. Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на три метра, до отметки семь метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. По предварительным расчетам, <...> Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — отметил Сальдо.

По его словам, эвакуации и восстановительным работам мешают постоянные обстрелы со стороны Украины. Сальдо подчеркнул, что к ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

Какими ракетами ВСУ ударили по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале 10 июня, что силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». По его словам, жертв и пострадавших нет.

Руководитель региона призвал всех граждан «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обстрелы ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что 9 июня ВСУ пытались обстреливать и региональный центр, и районы субъекта. По его словам, в Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Детонации не произошло, но дрон загорелся, пострадавших нет. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

«В Белгородском районе 16 минометных снарядов выпущено по селу Журавлевка, 9 минометных снарядов — по селу Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены 4 автомобиля, в селе Никольское поврежден один частный дом — посечены фасад и кровля. Никто не пострадал», — добавил Гладков.

По его данным, ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии окраину села Тишанка в Волоконовском районе. Было зафиксировано три прилета, пострадавших и разрушений нет. Гладков подчеркнул, что атакам подверглись Грайворонский городской округ (село Смородино, выпущено две мины) и Шебекинский городской округ. По последнему, заявил Гладков, выпущено 82 снаряда различного типа, пострадавших нет.

Глава региона добавил, что продолжается работа по эвакуации жителей обстреливаемых районов. По его словам, 49 человек из Шебекинского округа 9 июня отправились в Тульскую область. Губернатор подчеркнул, что Пензенская и Липецкая области приняли более 700 жителей из Шебекинского округа.

«Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. Сегодня мы уже получили и разгрузили 79 фур — это более двухсот тонн груза», — рассказал Гладков.

Он добавил, что в регионе продолжаются выплаты средств гражданам, пострадавшим в результате обстрелов ВСУ.

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