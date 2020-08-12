Подводник назвал причину, помешавшую спасти подводную лодку «Курск»

https://static.news.ru/photo/dc3023f8-dca9-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Отсутствие необходимой техники стало главной причиной, из-за которой не удалось спасти экипаж атомной подводной лодки «Курск», заявил бывший командир подлодки К-219 Игорь Британов.

Не было техники, чтобы можно было спасти экипаж. Технические сложности наложились. Ещё были трещины на спасательном шлюзе. Поэтому не смогли откачать [воду], — пояснил Британов в беседе с URA.RU.

По его словам, необходимое оборудование было у Норвегии, однако власти России не сразу обратились к стране за помощью.

Несмотря на то, что крейсер «Пётр Великий» и норвежская сейсмическая станция ARCES зафиксировали звук, похожий на подводный взрыв, «Курск» не признавали аварийным в течение шести часов. Для определения источника звука и поиска судна потребовалось время, в связи с этим спасатели не смогли оперативно выехать на место, уточнил Британов.

Авария на «Курске» произошла 12 августа 2000 года. Первые сообщения, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Ответственные лица сообщали населению через СМИ, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Спасти никого не удалось. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялась заупокойная лития в память о членах экипажа подводной лодки «Курск».