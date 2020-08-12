В Петербурге провели заупокойную литию в память о подводниках с «Курска»

https://static.news.ru/photo/eab5ce52-dca2-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялась заупокойная лития в память о членах экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей 20 лет назад.

Об этом сообщает Life. На кладбище покоятся 32 матроса и офицера с «Курска». Собравшиеся сначала почтили память погибших у мемориала подводникам, затем к памятнику и могилам возложили венки. После этого прошёл траурный митинг, который завершился минутой молчания.

Авария на «Курске» произошла 12 августа 2000 года. Первые сообщения, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Ответственные лица сообщали населению через СМИ, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Спасти никого не удалось. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

NEWS.ru ранее приводил мнения зарубежных источников о событиях в Баренцевом море 20-летней давности.