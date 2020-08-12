В Петербурге провели заупокойную литию в память о подводниках с «Курска»

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялась заупокойная лития в память о членах экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей 20 лет назад.
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Авария на «Курске» произошла 12 августа 2000 года. Первые сообщения, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Ответственные лица сообщали населению через СМИ, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Спасти никого не удалось. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.
NEWS.ru ранее приводил мнения зарубежных источников о событиях в Баренцевом море 20-летней давности.
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