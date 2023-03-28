«Под зад сапогом»: экс-директор «Тату» призвал признать Меладзе иноагентом Продюсер Дзюник призвал признать Меладзе иноагентом

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» заявил в беседе с NEWS.ru, что поддержал бы решение российских властей о признании певца Валерия Меладзе иностранным агентом. Слухи о том, что Минюст может внести артиста в соответствующий список, ранее появились в ряде СМИ и Telegram-каналах.

Только я не понимаю одного: признание иноагентом все равно ведь дает право выступать потом, продолжать лить гадости на Россию, на людей, на ребят, которые сражаются в СВО, защищая нашу страну. Я понимаю, если б признали иноагентом и дали под зад сапогом: катись. Но они (признанные иноагентами артисты. — NEWS.ru) все равно продолжают зарабатывать в том числе в России. Это значит, что признание иноагентом — это полумеры, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что он с Меладзе примерно одного возраста. Оба они родились и выросли в СССР, были октябрятами, пионерами, комсомольцами.

Мне сложно понять, в какой момент и для чего такие, как Меладзе, взяли и «переобулись», — добавил он.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Меладзе грозит признание иноагентом. По данным Telegram-каналов, соответствующее заявление направлено в Генпрокуратуру России главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Основанием для этого послужило скандальное выступление Меладзе на корпоративе в Дубае, в ходе которого певец ответил на проукраинский лозунг фаната. Видеозапись этого момента быстро распространилась в Сети.