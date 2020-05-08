Почти 200 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/aec38cba-91c8-11ea-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус выявлен у 198 пациентов, которые находятся в больничном комплексе в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, сейчас в больнице находятся 332 человека, их них 327 — с диагнозом «внебольничная пневмония» и 198 с подтверждённым COVID-19.

Он уточнил, что состояние 53% пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 38% — средней степени тяжести, 9% находятся в крайнем тяжёлом состоянии. В реанимации находятся 55 человек, среди которых 71% — люди старше 60 лет, 30% — люди от 41 до 60 лет.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что риск заразиться COVID-19 при выбрасывании мусора отсутствует, если при этом не прикасаться к контейнерам и мыть руки по возвращении домой.