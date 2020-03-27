https://static.news.ru/photo/6eadc82a-7003-11ea-8eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты «Почты России», оплатившие отправления, получат посылки на дом. Оператор принял такое решение из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Стоимость доставки снизят.

Почтальоны и курьеры «Почты России» могут доставить клиентам на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами, — пишет РИА Новости.

Также ведомство запустило новый сервис для пользователей мобильного приложения. Теперь у них есть возможность отправить посылку, указав только номер телефона адресата.

Сервис доступен при условии, что получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приёма отправлений по номеру телефона. Отправителю будут видны только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

Согласно последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. В России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство «Почты России» решило приостановить сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.