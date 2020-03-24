https://static.news.ru/photo/d54247b6-6da9-11ea-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Почта России» запустила новый сервис для пользователей мобильного приложения. Теперь у них есть возможность отправить посылку, указав только номер телефона адресата.

Сервис доступен при условии, что получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приёма отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут, пояснили в пресс-службе компании.

Новая услуга призвана сделать отправку посылок более удобной и сэкономить время граждан, а с учётом сложной эпидемиологической ситуации — повысить безопасность клиентов и почтовых работников.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне распространения коронавируса «Почта России» ввела новые меры. Все курьеры компании пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». По последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.