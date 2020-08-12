Питьевую воду в Москве проверили на коронавирус

https://static.news.ru/photo/b9ebeaf6-dcc8-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавирусной инфекции в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы соответствовали нормативам.

С марта 2020 года на водозаборах перед подачей питьевой воды в распределительную сеть на наличие РНК коронавируса были отобраны 616 проб. Инфекции в них найдено не было, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что за первое полугодие 2020 года все исследованные по микробиологическим показателям 4190 проб питьевой воды соответствовали нормативам.

Ранее группа польских и британских учёных проверила SARS-CoV-2 на выживаемость в реках и озёрах и пришла к выводу, что вирус может сохранять свою активность в таких условиях в течение 25 дней. Если возбудитель каким-либо образом попадёт в резервуары с питьевой водой, то он может вызвать новые вспышки эпидемии COVID-19. Исследование проводилось под руководством доцента Эксетерского университета Джейми Шатлера, писал NEWS.ru.