Пилоты заявили о «НЛО» в небе над Новгородской областью

https://static.news.ru/photo/37966b30-be1d-11eb-9a2b-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Пилоты нескольких российских самолётов сообщили о неопознанном летающем объекте. Как сообщает «Царьград», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, «НЛО» заметили в небе над городом Чудово Новгородской области.

Сообщение о странном объекте в небе поступило от экипажей двух самолётов 25 мая руководителю полётов аэропорта Пулково. По данным экипажей, это произошло около 17:10. Отмечается, что оба рейса приземлились благополучно. Что именно увидели пилоты, пока остаётся неизвестным. Данную информацию проверят сотрудники правоохранительных органов.

Накануне представители Пентагона подтвердили подлинность видео, опубликованного в социальных сетях режиссёром-документалистом Джереми Корбеллом. На кадрах запечатлён быстро движущийся над водой неопознанный летающий объект. Видео было снято неподалёку от города Сан-Диего в штате Калифорния. Снятый объект двигался по ломаной траектории. В итоге НЛО вошёл в воду и исчез возле корабля USS Omaha.