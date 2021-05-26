Пилоты заявили о «НЛО» в небе над Новгородской областью

Пилоты нескольких российских самолётов сообщили о неопознанном летающем объекте. Как сообщает «Царьград», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, «НЛО» заметили в небе над городом Чудово Новгородской области.
Сообщение о странном объекте в небе
Накануне представители Пентагона подтвердили подлинность видео, опубликованного в социальных сетях режиссёром-документалистом Джереми Корбеллом. На кадрах запечатлён быстро движущийся над водой неопознанный летающий объект. Видео было снято неподалёку от города Сан-Диего в штате Калифорния. Снятый объект двигался по ломаной траектории. В итоге НЛО вошёл в воду и исчез возле корабля USS Omaha.