В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО над Калифорнией

https://static.news.ru/photo/a20b60fe-ba5a-11eb-84ba-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Представители Пентагона подтвердили подлинность видео, опубликованного в социальных сетях режиссёром-документалистом Джереми Корбеллом. На кадрах запечатлён быстро движущийся над водой неопознанный летающий объект. Об этом пишет NBC News.

Видео было снято неподалёку от города Сан-Диего в штате Калифорния. Снятый объект двигался по ломаной траектории. В итоге НЛО вошёл в воду и исчез возле корабля USS Omaha.

Объект искала специально отправленная на место событий подводная лодка. Однако поиски не дали результата. Известно, что НЛО не получил повреждений, опустившись под воду. Это свидетельствует о его способности перемещаться между водной и воздушной средой.

В Пентагоне подтвердили подлинность записи. При этом в Минобороны США заявили , что не могут объяснить запечатлённое явление. Для «понимания природы и происхождения» НЛО ролик проверит целевая группа по неопознанным воздушным явлениям.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.

Обама признался, что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.