Петербургский суд отказал в материнстве сменившему пол отцу

Сменивший пол на женский после смерти жены петербуржец обратился в ЗАГС, чтобы вписать себя в графу «мать» в свидетельстве о рождении их детей. ЗАГС и районный суд отказали, об этом сообщила в Telegram Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Истец, трансгендерная отныне женщина, объяснила желание тем, что ей приходится документально подтверждать родительский статус во всех учреждениях. Она вынуждена раскрывать информацию о своей личной жизни.

Районный суд указал, что интересы детей превыше всего. Матерью была реальная, существующая женщина, и заменить её в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребёнок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, — объяснила пресс-служба.

То, что заявительнице приходится раскрывать тайну личной жизни, не перевешивает права детей, отмечает пресс-служба. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом.

Ранее стало известно, что канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, признался, что с детства ощущал себя мальчиком.