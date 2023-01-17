Петербургский депутат предложил ввести в школьный курс лекции о ВИЧ Петербургский депутат Крупник предложил ввести в школьный курс лекции о ВИЧ и СПИДе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат петербургского заксобрания Павел Крупник предложил ввести в школах курс лекций о ВИЧ и СПИДе и методах их профилактики. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что идею можно было бы реализовать как пилотный проект на базе школ Петербурга. Соответствующее письмо депутат направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Для нашей страны все еще большой проблемой остается борьба с распространением опаснейшего для здоровья вируса иммунодефицита человека. Несмотря на принимаемые меры, среди сограждан, особенно молодого возраста, все еще наблюдается дефицит информированности о методах и средствах профилактики этого опасного вируса, — говорится в тексте письма.

Парламентарий считает, что благодаря курсу у подростков сформируется представление о том, какую опасность представляет заболевание. Крупник уверен, что лекции о ВИЧ и СПИДе воспитают в школьниках ответственное отношение к своему здоровью и привьют базовые знания здорового образа жизни.

Идею Павла Крупника поддержал заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. Правда, он отметил, что в случае ввода нового курса в школьную программу встает вопрос о том, кто будет его преподавать. По его мнению, неправильный выбор преподавателя может превратить лекции о ВИЧ и СПИДе в формальность или даже нанести больше вреда, чем пользы.

В Центре по борьбе со СПИДом ранее призвали больше внимания уделить просвещению населения в вопросах распространения ВИЧ-инфекции. Сотрудник Центра Олег Юрин считает, что необходимо заняться нравственным воспитанием россиян, чтобы сократить количество заражений на территории России.

По данным на декабрь 2022 года, Россия попала в пятерку стран — лидеров по распространению ВИЧ-инфекции. Так, в 2021 году в ней было зафиксировано 58,5 тысячи новых случаев заражения. Россия оказалась единственной европейской страной, попавшей в список.