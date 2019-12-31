Телеканал CNN опубликовал топ-20 мест на планете, которые туристам стоит посетить в 2020 году. Единственным российским городом в рейтинге оказался Санкт-Петербург.
Телеканал
В список также попали археологические раскопки Монте-Верде, национальный парк Конгуиллио в Чили, Копенгаген, Мёртвое море и Иерусалим в Израиле, остров Доминика, Эстония и Киргизия.
Ранее Санкт-Петербург занял третью строчку в рейтинге самых комфортных городов России. Первое место урбанисты отдали Краснодару. Специалисты оценили его мягкий климат, обеспеченность населения как жилой, так и коммерческой застройкой и невысокую стоимость жизни, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен