https://static.news.ru/photo/3235235a-2c76-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал CNN опубликовал топ-20 мест на планете, которые туристам стоит посетить в 2020 году. Единственным российским городом в рейтинге оказался Санкт-Петербург.

Телеканал отметил архитектуру Северной столицы, «белые ночи», всемирно известный музей Эрмитаж и Мариинский театр. Иностранцам рекомендуют пройтись по Невскому проспекту, сходить в русскую баню и выпить водки. Особенно романтичен Петербург, по мнению составителей рейтинга, в зимние месяцы, «когда лёд сковывает Неву и туман пронизывает весь город».

В список также попали археологические раскопки Монте-Верде, национальный парк Конгуиллио в Чили, Копенгаген, Мёртвое море и Иерусалим в Израиле, остров Доминика, Эстония и Киргизия.

Ранее Санкт-Петербург занял третью строчку в рейтинге самых комфортных городов России. Первое место урбанисты отдали Краснодару. Специалисты оценили его мягкий климат, обеспеченность населения как жилой, так и коммерческой застройкой и невысокую стоимость жизни, писал NEWS.ru.