Песков заявил, что власти делают всё для защиты россиян за рубежом
Сергей Князев
Сергей Князев
12:48, 21 декабря 2021
Дмитрий ПесковФото: kremlin.ru
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Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о нескольких гражданах России, которые оказались в Белоруссии под следствием и судом. Он отметил, что российская сторона находится в постоянном диалоге с Белоруссией, сообщает ТАСС.
Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства, — сказал Песков.
Он отметил, что для защиты граждан России за рубежом делается «всё, что можно».
Ранее гражданка России София Сапега, которой в Белоруссии предъявили обвинения по семи пунктам уголовного кодекса, отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании. Следственный комитет Белоруссии предъявил ей обвинение в том числе по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). Сапеге грозит шесть лет тюрьмы (минимальный срок по этой статье с учётом заключённого ею досудебного соглашения со следствием).
Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей.