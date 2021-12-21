Песков заявил, что власти делают всё для защиты россиян за рубежом

Судебное и иное преследование любого российского гражданина за рубежом вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о нескольких гражданах России, которые оказались в Белоруссии под следствием и судом. Он отметил, что российская сторона находится в постоянном диалоге с Белоруссией, сообщает ТАСС.

Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства, — сказал Песков.

Он отметил, что для защиты граждан России за рубежом делается «всё, что можно».

Ранее гражданка России София Сапега, которой в Белоруссии предъявили обвинения по семи пунктам уголовного кодекса, отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании. Следственный комитет Белоруссии предъявил ей обвинение в том числе по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). Сапеге грозит шесть лет тюрьмы (минимальный срок по этой статье с учётом заключённого ею досудебного соглашения со следствием).