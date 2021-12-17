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Песков рассказал об атмосфере переговоров Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден - не друзья, но тон их переговоров был взаимоуважительным
18:49, 17 декабря 2021
Песков рассказал об атмосфере переговоров Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена носят пока не дружественный, но взаимоуважительный характер. Об этом в интервью RTVI сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я не говорил «дружеский тон». Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они все-таки еще не так много общались, — заявил Песков.

Он отметил, что Путин и Байден виделись, когда президент России ещё занимал пост премьер-министра. Однако возможностей для дружеского общения у политиков не было.

Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.

Переговоры лидеров США и России прошли 7 декабря в онлайн-режиме. Они продолжались около двух часов. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран. 

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