Песков рассказал, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение

Пока неизвестно, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в крещенских купаниях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По словам Пескова, о решении президента будет объявлено дополнительно. Он отметил, что в случае положительного решения, Путин окунётся в прорубь в Московской области.

Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь, — сказал Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19. Он добавил, что против выступила и РПЦ.

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.