Песков ответил на вопрос о QR-кодах в самолётах и поездах

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. Данный вопрос находится в компетенции оперштаба по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

В администрации не ведётся никаких обсуждений, вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами, — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что РЖД собираются ввести систему QR-кодов. Согласно внутренним документам, это может произойти уже в конце ноября или начале декабря 2021 года.

Высокопоставленный источник, близкий к правительству России, заявил, что QR-коды могут остаться навсегда или очень надолго, причём не обязательно в связи с пандемией коронавируса. Их введение уже доказало свою эффективность, и возвращение к этой практике может произойти в случае любого другого ЧП.