Песков оценил влияние омикрон-штамма коронавируса на мировые рынки

Реакция рынков на штамм «омикрон» не основана на научных данных и является исключительно эмоциональной. Поэтому не исключено, что эта реакция будет носить кратковременный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарю был задан вопрос о том, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.

На рынках эта реакция эмоциональная. Она не зиждется на научных данных, потому что их пока нет, — заявил Песков.

Ранее на фоне регистрации нового штамма Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было отмечено значительное падение мировых фондовых рынков в пятницу, 26 ноября. Европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую более чем за годовой период сессию, резко упали фьючерсы на многие американские акции.

Российский фондовый рынок также обрушился по итогам торгов 26 ноября. Индекс МосБиржи упал на 3,47% — до 3810,98 пункта, индекс РТС снизился на 4,58% — до 1589,38 пункта.

Кроме того, на фоне сообщений о новом штамме коронавируса резко снизилась стоимость биткоина. 27 ноября цена криптовалюты составляла $53,5 тысячи, что является минимальным показателем за последние семь недель.