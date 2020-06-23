Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

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Интернет-пользователи заметили, что время на часах президента РФ Владимира Путина во время его обращения к нации отличалось от «настоящего». Эту ситуацию решил объяснить пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выступления главы государства началась около 17 часов по московскому времени, а его часы показывали примерно без четверти 15. Изначально телеобращение политика было назначено на 15:00, однако оно несколько раз переносилось.

Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире, — объяснил представитель Кремля.

Обращение было показано в записи. Именно поэтому часы показывали другое время, сообщает РБК.

Российский лидер выступал 51 минуту. Он прояснил ситуацию с коронавирусом, а также рассказал о нескольких мерах, которые власти введут, чтобы поддержать население РФ во время пандемии. Семьям выплатят по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Средства должны получить автоматически те, кто уже обращался за их получением в мае.

Примерно 22 млн российских детей получат выплаты в 10 тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Президент России Владимир Путин считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Единовременные выплаты за май уже получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Как писал NEWS.ru, глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, комментируя предложения президента РФ Владимира Путина о новых выплатах, заявил, что в стране достаточно денег, чтобы выплатить эти пособия.