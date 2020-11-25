Песков не читал публикацию о женщине, которой приписывают дружбу с Путиным

https://static.news.ru/photo/9b07baf0-2f09-11eb-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился к публикацией о женщине, которой приписывают дружбу с российским лидером Владимиром Путиным.

Речь идёт о статье, появившейся в Telegram-канале «Проект», героиней которой стала некая Светлана Кривоногих. Комментируя соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил, что впервые слышит об этой женщине.

Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет, — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «никогда о таком ничего не слышал» и не знает ничего об этой истории. Также, по его словам, он не ознакомился с публикацией о Светлане Кривоногих, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что за годы во главе государства ему удалось сохранить человеческие качества. По словам российского лидера, его друзья, которых он знает ещё со времён учёбы в университете, говорят, что он практически не изменился.