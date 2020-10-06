Путин считает, что смог сохранить человеческие качества за годы у власти

https://static.news.ru/photo/9190ec82-086a-11eb-acf0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за годы во главе государства ему удалось сохранить человеческие качества.

По словам российского лидера, его друзья, которых он знает ещё со времён учёбы в университете, говорят, что он практически не изменился.

Им виднее со стороны, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что ему не хотелось бы терять человеческих качеств, так как в политике иногда возникает ощущение, что «из человека превращаешься в функцию». Однако, считает Путин, ему удалось сохранить их.

Президент РФ также посетовал, что его должность накладывает отпечаток на общение с близкими людьми. Отвечая на вопрос о том, может ли он позволить себе выпить пива с друзьями, Путин сообщил, что есть ограничения.

Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растёт, — шутливо добавил российский лидер.

При этом он сообщил, что несмотря на ограничения, его работа даёт большую отдачу в моральном плане.

Есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно, — поделился он в интервью для ТАСС.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 68-й день рождения.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России с днём рождения, отметив, что высоко ценит его как надёжного друга республики.