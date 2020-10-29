Песков назвал беспрецедентным рост темпов распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/d832efa8-19d3-11eb-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешний прирост распространения коронавирусной инфекции в России является беспрецедентным. Нужно строго следовать рекомендациям медиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчёркивает ответственность каждого из нас за своё собственное здоровье и здоровье окружающих, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Журналисты спросили у представителя Кремля, когда можно ждать победы над COVID-19. Песков ответил, что не считает вопрос уместным, поскольку об этом вирусе мир узнал меньше года назад и с ним «много всего непонятно».

По его словам, в ряде регионов России достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. Зафиксирована максимальная нагрузка на систему здравоохранения, например, в ряде регионов заполняемость коек свыше 90%.

То есть это фактически критическая черта, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что возникла большая потребность в медицинском персонале и лекарствах, что создаёт «очень большие трудности». Сейчас ответственные чиновники работают над этим «практически в круглосуточном режиме».

Как писал NEWS.ru, правительство выделит 11 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также 1 млрд рублей на поддержку региональных лабораторий по тестированию.

29 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.