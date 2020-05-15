Песков исключил перекосы в интересах «Норникеля» в ситуации с ЧП

https://static.news.ru/photo/3ff7f1a6-bad9-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контроль за ситуацией с ЧП в Норильске осуществляют разные ведомства, перекосы в интересах «Норникеля» исключены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле контролируют ситуацию с аварией, он напомнил, что, если речь идёт об экологических вопросах, этим занимаются соответствующие ведомства.

Также он исключил перекосы в пользу компании «Норникель», а не государства, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Росприроднадзоре сообщили, когда будут готовы результаты проверки аварии в Норильске. По данным пресс-службы ведомства, полная информация будет предоставлена в понедельник, 6 июля. В свою очередь в «Норникеле» заявили, что полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 будет подготовлена к августу.

29 мая на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба».

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. кубометров технической воды.