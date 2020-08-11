Первую в мире вакцину от COVID-19 назвали «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/aa9fa662-dbc6-11ea-be5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), разработанная в РФ, получила название «Спутник V».

В 1957 году успешный запуск СССР первого космического спутника активизировал космические исследования во всём мире. Благодаря этому сравнению вакцина получила название «Спутник V», — говорится в сообщении на официальном сайте препарата.

Портал разработан в целях распространения подробных и актуальных данных о вакцине и для предотвращения дезинформации о «Спутнике V». Недостоверные публикации уже появились в некоторых международных СМИ. Накануне руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что в мире ведутся «скоординированные» и хорошо организованные информационные атаки на российскую вакцину.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. Глава государства заявил, что его дочь испытала вакцину на себе.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в стране заболели 897,5 тысячи человек. На сегодняшний день выздоровели 703,1 тысячи пациентов, умерли 15,1 тысячи.

РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат разработан центром имени Гамалеи. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с начала 2021 года. Созданием ещё одного препарата вакцины занимается центр «Вектор». В конце июля начались её клинические испытания. Всего в России ведётся изучение 26 вариантов лекарства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые с 23 апреля 2020 года количество новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки не превысило 5 тысяч. За минувшие 24 часа зарегистрировано 4945 пациентов в 84 регионах, из них 1403 гражданина (28,4%) переносят недуг без клинических симптомов.