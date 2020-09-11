Первая партия «Спутника V» направлена в регионы РФ

https://static.news.ru/photo/f8a51e58-f478-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав начал поставки отечественной вакцины от коронавируса в субъекты России. Первая партия «Спутника V» направлена в регионы, которые пока не называются.

Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Отмечается, что Минздрав собирается отработать логистические цепочки доставки препарата адресатам. Кроме того, будет налажена организация вакцинации от коронавируса россиян, входящих в группу повышенного риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пик иммунного ответа на вакцинацию зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, комментируя причины различных реакций на введение вакцины «Спутник V». По словам специалиста, у кого-то хорошие титры появляются уже на 21-й день после первой вакцинации.