Разработчик «Спутника V» назвал причину разных реакций на вакцину

https://static.news.ru/photo/c61ad1fa-f435-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Пик иммунного ответа на вакцинацию зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, комментируя причины различных реакции на введение вакцины «Спутник V».

По словам специалиста, у кого-то хорошие титры появляются уже на 21-й день после первой вакцинации, у кого-то иммунный ответ выраженно стартует после 28-го дня, пик также может наступать на 31-й или 42-й день. Логунов подчеркнул, что 100% добровольцев ответили на вакцинацию по результатам первой и второй фазы. При этом у всех участников испытания защитный титр антител формировался не позже 42-го дня, пишет РИА Новости.

Разработчик рассказал, что медицинские реакции на вакцину «Спутник V» у пациентов также могут отличаться, однако сами реакции мало отличаются от детских прививок или вакцинации от гриппа. В частности, среди побочных эффектов чаще наблюдались температура, боль в месте введения, головная боль и некоторые редкие проявления гиперчувствительности замедленного типа.

Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше 40 и мужского пола меньше побочных эффектов, — сказал он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови и красная волчанка. По его словам, также несовместимы вакцинация от COVID-19 и болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов. Самым простым примером такого заболевания врач считает онкологию, писал NEWS.ru.