Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

https://static.news.ru/photo/11e6b41a-f3ea-11ea-a129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/K. Schmitt/Global Look Press

Абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови и красная волчанка. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, также несовместимы вакцинация от COVID-19 и болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов. Самым простым примером такого заболевания врач считает онкологию, сообщает «Вечерняя Москва».

Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны, есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание, — объяснил иммунолог.

Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с вакцинацией, россиянам следует согласовывать с лечащим врачом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения РФ не намерено требовать от учащихся школ и педагогов обязательного прохождения теста на коронавирус или вакцинации. Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Басюк. Чиновник подчеркнул, что сдача анализов и вакцинация должны быть добровольными. По его словам, Минпросвещения уже фиксирует случаи COVID-19 в школах, при этом заболевших учеников больше, чем педагогов.