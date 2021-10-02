Переводчица Путина рассказала о сложностях работы с президентом

Поведение журналистов на саммите президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказала второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Мандрова.

Она отметила, что осознавала, какой интерес вызовут переговоры лидеров двух государств.

Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика, — сказала Мандрова.

По её словам, на саммите возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов на мероприятии. В итоге трудности появились даже у президентов, они были вынуждены наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться представители СМИ.

Знаете, что сложно? Когда идёт перевод вступительного слова, очень громко щёлкают камеры, часто бывает неслышно, — призналась Мандрова.

Однако переводчице даже в таких условиях удалось выполнить работу, уточняет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству. На вопрос, считает ли он главу государства хорошим человеком, Песков твёрдо ответил: «Да». А на вопрос, может ли Путин совершить преступления, в которых его обвиняют, пресс-секретарь коротко ответил: «Нет». При этом он добавил, что даже если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своём посту. Песков подчеркнул, что не стал бы лгать на этот счёт, и напомнил слова своего наставника по дипломатической службе, что «никто не может заставить советского дипломата солгать, но никто не может заставить советского дипломата сказать всю правду».

Саммит лидеров РФ и США состоялся 16 июня в швейцарской Женеве. В отличие от хельсинкского саммита Путин и Байден обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.