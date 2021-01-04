Песков назвал Путина хорошим человеком

https://static.news.ru/photo/f96e426e-4f3c-11eb-8df3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он назвал главу российского государства хорошим человеком, который не может совершить приписываемые ему преступления.

Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный, — заявил в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале, Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что эти вещи в понимании Путина являются греховными. По словам Пескова, Путин со временем стал ещё более непримирим к «негативным проявлениям» и к некомпетентности.

На вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком, Песков твёрдо ответил: «Да». А на вопрос, может ли Путин совершить преступления, в которых его обвиняют, пресс-секретарь коротко ответил: «Нет». При этом он добавил, что даже если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своём посту. Песков подчеркнул, что не стал бы лгать на этот счёт, и напомнил слова своего наставника по дипломатической службе, что «никто не может заставить советского дипломата солгать, но никто не может заставить советского дипломата сказать всю правду».

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин всегда лично поздравляет его с днём рождения. По его словам, президент звонит, а что касается подарков, то Путин тоже вручает их лично. Песков также рассказал о своих ошибках за 12 лет работы пресс-секретарём президента. Он подчеркнул, что ему приходилось совершать и признавать свои ошибки, но в этом нет ничего страшного. При этом представитель Кремля затруднился назвать свой самый серьёзный прокол за всё время работы с Путиным.