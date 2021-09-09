Новый саммит Путина и Байдена может пройти в октябре

Джо байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 16 июня 2021 года

Россия и США ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча может пройти уже в октябре. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах Штатов. До этого главы государств встречались 16 июня в Женеве и после завершения переговоров не стали проводить совместную пресс-конференцию.

Отмечается, что на саммите главы государств обсудят уже ставшие традиционными вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и кибербезопасности. Также планируется, что Путин и Байден затронут ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, проанализируют обстановку в Афганистане и Центральной Азии.

Предыдущая встреча лидеров РФ и США состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. В отличие от хельсинкского саммита Путин и Байден обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон и Москва имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата.