Итоги саммита в Женеве: Байден не разглядел душу Путина со второго раза

В швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от предыдущего хельсинкского саммита, лидеры обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.

Стороны договорились запустить диалог по кибербезопасности, а также приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о возвращении послов РФ и США на свои рабочие места в Москве и Вашингтоне. В ответ на вопрос об Украине российский лидер заявил, что эта тема затрагивалась, но России нечего к ней добавить, кроме того, что Минские соглашения должны соблюдаться.

Не было никакой враждебности, — заявил Путин на итоговой пресс-конференции. — Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе — по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций.

Путин отверг обвинения в милитаризации Арктики, а также отказался говорить о красных линиях в диалоге с США — по его мнению, наши страны слишком далеки друг от друга, чтобы что-то делить. По словам российского президента, он также затронул вопрос российских заключённых в американских тюрьмах.

Там могут быть найдены определённые компромиссы, — добавил президент РФ.

Байден на своей пресс-конференции подчеркнул, что чётко донёс до Путина все претензии США. Но, по его словам, Москва и Вашингтон обязаны работать вместе по контролю над вооружениями и кибербезопасностью.

Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо ещё, — подчеркнул Байден. — Она — для американского народа.

Глава Белого дома явно остался доволен результатами переговоров и отметил, что теперь у России и США есть прочная база для выстраивания отношений. Конкретные договорённости должны быть разработаны дипломатами с обеих сторон и об успехе этого процесса мир узнает примерно через полгода, уточнил Байден.

Переговоры проходили в библиотеке женевской виллы Ла Гранж — в историческом особняке, окружённом парком. Первый раунд встречи предусматривал переговоры в узком составе. Со стороны России кроме Путина в них принимал участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Американского президента Байдена сопровождал госсекретарь Энтони Блинкен.

После завершения первого раунда лидеров ждали переговоры в расширенном составе с перерывом на чай. Российская расширенная делегация включала в себя Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посла России в США Анатолия Антонова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, замглавы МИД Сергея Рябкова, а также замглавы администрации президента Дмитрия Козака и спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева. Участие последних двух персон — знак того, что в расширенной части встречи предметно обсуждалась украинская и сирийская повестка.

Американская сторона привезла на расширенные переговоры госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя по политическим вопросам Викторию Нуланд, посла США в России Джона Салливана, советника по нацбезопасности Джейка Салливана, а также старшего директора по России и Центральной Азии в СНБ Эрика Грина.

В общей сложности саммит продолжался 4,5 часа с учётом перерыва. Он закончился несколько раньше, чем планировалось: второй раунд расширенных переговоров так и не состоялся.

Стороны заранее отказались от совместной пресс-конференции по итогам переговоров, не ожидалось и подписания каких-либо документов. По слухам, американская сторона опасалась, что Байден будет выглядеть слабо на фоне Путина и позволит российскому президенту обернуть ход конференции в свою пользу. В памяти у американцев ещё живы воспоминания о «катастрофическом» выступлении Дональда Трампа после саммита с Путиным в Хельсинки, когда экс-президент отказался признавать вмешательство России в выборы в США.

Белый дом постарался сделать так, чтобы мероприятие в Женеве никому не показалось проявлением слабости. За несколько дней до саммита журналистам пула Белого дома намекнули , что американский лидер собирается занять жёсткую переговорную позицию и даже добиться от Путина одной-двух уступок. Впрочем, противники президента США увидели в отказе от пресс-конференции как раз проявление слабости.

Тот факт, что вы не готовы встать в восьми футах от своего противника и рассказать миру, о чём вы говорили, вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, — это невероятное проявление слабости, — заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News.

Как российские, так и американские эксперты не возлагали особых надежд на двусторонний саммит. Отношения России и США опустились до низшей точки со времён холодной войны, но ни Москва, ни Вашингтон не готовы идти на компромисс ради их улучшения. Поэтому встреча в Женеве скорее была призвана определить правила конфронтации для того, чтобы враждебные отношения случайно не переросли в военное противостояние.

Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева направо) t.me/MID_Russia

Хотя на повестке дня были Украина, Сирия, Афганистан и другие горячие точки, реальный прогресс ожидался всего по нескольким вопросам. Они были названы в свежем докладе Национальной разведки США, авторы которого посчитали Россию наиболее опасной в сфере ядерного и высокоточного оружия, киберпространстве и космосе. Именно здесь сторонам предстояло создать механизмы взаимной проверки и заключить «пакты о ненападении».

Стабильные и предсказуемые отношения с Москвой важны для Вашингтона, чтобы сосредоточиться на державе, в которой она видит самую большую угрозу на сегодня, — Китае. Противостояние с Пекином в этом году впервые стало темой на саммите G7, предшествовавшем переговорам в Женеве. Вбить клин между Москвой и Пекином — задача слишком наивная, чтобы администрация политического тяжеловеса Байдена рассматривала её всерьёз. Но стабилизация отношений с союзником КНР — вполне посильная цель для Белого дома.

Однако нельзя не заметить давления на Байдена американской общественности, часть которой считала, что сама встреча, проведённая по инициативе Белого дома, — это огромная уступка Путину. Американский лидер чувствовал необходимость продемонстрировать непримиримость своей позиции, зачитать своему российскому коллеге длинный список претензий, добиться уступок. Подобная поза умиротворила критиков Байдена, но не впечатлила Путина — реалии американской внутренней политики он хорошо понимает.

Это была не первая встреча Путина и Байдена. Они уже виделись в 2011 году в Москве. Байден тогда занимал пост вице-президента, Путин был премьер-министром. Позже американский политик рассказывал, что якобы припомнил фразу Джоржда Буша — младшего о душе Путина. Только вот Байден в глазах у российского лидера души не разглядел, о чём откровенно и сообщил ему. Если верить Байдену, Путин ответил, что они друг друга понимают.

Отвечая на вопрос журналиста, Путин поделился, что не помнит этого разговора. Американские репортёры тоже напомнили Байдену это высказывание, но он предпочёл его не комментировать. Видимо, лидеры решили начать с чистого листа.