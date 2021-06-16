Байден отказался отвечать на вопрос об отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/c53c18ea-ce99-11eb-b12a-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американский президент Джо Байден, уже находясь на вилле La Grange в Женеве, не стал отвечать на вопрос журналиста о возможном перезапуске отношений Вашингтона и Москвы. Информацию передаёт РИА Новости.

Американский политик поздоровался с президентом Швейцарии. В этот момент к Байдену начали обращаться журналисты, которые интересовалась отношениями США и России. Глава Белого дома решил оставить без внимания вопросы от представителей СМИ.

Президент России Владимира Путин прибыл на виллу La Grange в 14:04. Там его встретил швейцарский лидер Ги Пармелин. Они поздоровались за руку. Немногим позднее к политикам присоединился американский глава государства. Байден вышел из машины под крики журналистов, заглушавшие всё вокруг. Каждый из сотрудников СМИ пытался задать главе Белого дома свой вопрос. Один из них спросил у Байдена, готов ли тот к перезапуску отношений с Россией.

В ответ Байден лишь приветственно улыбнулся и помахал рукой, оставив вопрос без внимания. Вслед за этим он вошёл в здание.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию встречи Путина и Байдена в Женеве.

За несколько дней до саммита американский лидер рассказал, что не станет принимать участие в совместной пресс-конференции с коллегой из России. Он считает, что в данной ситуации не стоит устраивать соревнование перед журналистами, так как «это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру». Однако многие, например бывший госсекретарь США Майк Помпео, говорят, что решение президента свидетельствует о его слабости.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулёв сказал, что администрация американского президента Джо Байдена бережёт национального лидера. Этим и объясняется отказ политика от совместной пресс-конференции.