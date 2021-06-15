«Его берегут»: американист объяснил отказ Байдена от пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/26dbeb18-ce93-11eb-8460-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Администрация американского президента Джо Байдена бережёт национального лидера. Этим и объясняется отказ политика от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

За несколько дней до саммита Байден объяснил свой отказ от пресс-конференции. Он считает, что в данной ситуации не стоит устраивать соревнование перед журналистами, так как «это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру». Однако многие, например, бывший госсекретарь США Майкл Помпео, говорят, что решение президента говорит о его слабости.

По словам Рогулёва, этот отказ можно назвать как угодно, суть не изменится. Байдена просто берегут.

Его берегли и на территории США, он там не очень активно с прессой общается. И это, в целом, заметно. Он публично не выступал с обращением к стране на протяжении четырёх месяцев. Так не делал ни один президент. Так что, его берегут, охраняют от излишних контактов с прессой, тем более, что сам по себе визит в Женеву достаточно напряжённый, — подчеркнул Рогулёв.

Эксперт добавил, что никаких инцидентов на саммите с участием Байдена ждать не стоит.

Ранее российский президент Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилёте в Женеву в среду, 16 июня, для участия в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает онлайн-издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра Фредерику Перле.