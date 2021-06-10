Американский эксперт заявил о грядущем провале встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/85105b46-ca93-11eb-88c2-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: President Biden/twitter.com

Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве 16 июня лишь обменяются мнениями, но не достигнут реальных результатов. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

По словам американского аналитика, не стоит возлагать особых надежд на встречу лидеров в Женеве, так как оба президента не собираются менять своих позиций.

Если они всё-таки выпустят совместное заявление, это будет список областей возможного сотрудничества и вероятных разногласий, — уточнил Ричард Вайц. — Но это будут те же вопросы, которые Москва и Вашингтон обсуждают уже 50 лет: контроль над вооружениями, дополненный кибербезопасностью и другими современными технологиями, и региональные горячие точки — Афганистан, Иран, Корея и особенно Украина.

До встречи с Путиным у Байдена запланировано участие в саммите лидеров G7 и визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Ричард Вайц заметил, что это подчеркнёт солидарность стран Запада перед лицом России. Однако маловероятно, что эти события повлияют на результаты саммита в Женеве, так как позиции стороны слишком далеки друг от друга.

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женевской вилле Ла Гранж. Уже в пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома.