Пенсии россиян вырастут в 2024 году: когда, на сколько, кого коснется Депутат Госдумы Володин заявил, что пенсии военнослужащих будут повышены

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. Кого это коснется, на сколько увеличатся выплаты?

Кому повысят пенсии в 2024 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимые средства для этих целей уже заложены в бюджете. Решение о повышении выплат с 1 января 2024 года коснется более 32 млн граждан.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — пояснил он.

Документ был внесен в Думу в сентябре этого года в рамках проекта распределения федерального бюджета РФ. Согласно нововведениям, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году будет 7915,4 рубля. Сейчас она составляет 7567,3 рубля.

«После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%, эта мера коснется более 2,7 млн человек», — заявил Володин.

Кроме того, принятый проект предполагает увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента. В 2023 году он оценивается в 123,8 рубля, в следующем году составит 133,1 рубля.

Авторы инициативы отметили, что нововведение направлено на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

Кому пересчитали пенсию с 1 ноября

В ноябре этого года пересчитали пенсии гражданам — бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Пенсия данной категории назначается при наличии специального стажа: не менее 25 лет у мужчин и 20 лет — у женщин. Допускается выслуга 20 лет у мужчин и 15 — у женщин, если человека комиссовали по состоянию здоровья.

Помимо этого, доплату к пенсии получили некоторые работники угольной промышленности — те, кто трудился непосредственно в забоях, на открытой добыче ископаемых либо на строительстве шахт не менее 25 лет. Вторая категория — работники ведущих профессий угольно-промышленной отрасли со стажем не менее 20 лет. Размер доплаты рассчитывается на основании стажа среднемесячного заработка и суммы взносов, поступивших в Соцфонд от организации.

Пенсионные выплаты увеличили также пожилым гражданам, которым уже исполнилось 80 лет. Пенсия стала больше и у россиян, имеющих первую группу инвалидности. Размер доплаты этим категориям составил 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году она составляла 7567,33 рубля.

Увеличат ли МРОТ и зарплаты в 2024 году

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Соответствующее поручение внес президент РФ Владимир Путин — изменение МРОТ приведет к увеличению зарплат у 4,8 млн человек.

Также думский комитет одобрил законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Он предусматривает его сохранение на уровне 22 лет.

Помимо этого, члены комитета ГД по труду призвали принять в первом чтении проект о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний в период с 2024 по 2026 год.

Читайте также:

В РФ доработали поправки в Налоговый кодекс: каких лазеек лишили россиян

В РФ некоторые пенсионеры могут получить надбавку: сколько, кого коснется

Какие сейчас ставки по ипотеке в РФ: как выросли, что предлагают банки