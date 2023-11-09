В РФ доработали поправки в Налоговый кодекс: каких лазеек лишили россиян Кабмин России доработал усложняющие уклонение от налогов поправки в НК

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Российское правительство доработало проект поправок, призванных закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов. Как изменится налоговое законодательство России, какие будут последствия?

Какие поправки внесут в Налоговый кодекс

Проект налоговых поправок включает в себя повышение штрафов по трансфертному ценообразованию, штрафы за непредставление отчетности по контролируемым сделкам и использование медианного значения интервала цен при выявлении нерыночных цен в сделках. Также это коснется введения налога у источника на любые услуги и работы, оказываемые зарубежными взаимозависимыми компаниями, в размере 15%.

Изменения планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме 9 ноября.

Каких лазеек лишатся россияне

Повышение штрафов по трансфертному ценообразованию касается статьи 129.3 Налогового кодекса, посвященной санкциям за неуплату или неполную уплату налога в сделках между взаимозависимыми компаниями, на которые распространяется налоговый контроль на предмет рыночности. Проект ужесточает условия для внешнеэкономических сделок.

Согласно поправкам, штраф за нарушение рыночности цены сделки составит сумму, равную недоимке по налогам, но не менее 500 тыс. руб. Сейчас за это полагается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога и не менее 30 тыс. руб.

Проект подразумевает повышение штрафов за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках. Сумма взыскания увеличится с 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. За недостоверные сведения в уведомлениях будет грозить штраф до 100 тыс. рублей.

Использование медианного значения интервала цен при выявлении нерыночных цен в сделках может привести к тому, что сумма доначислений при непопадании в интервал станет больше, пишет РБК со ссылкой на юриста Альбину Нурушеву. Сейчас для доначислений ФНС применяется верхняя или нижняя граница рыночного интервала.

В ч. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса добавятся несколько характеристик взаимосвязанных лиц. В список войдут контролируемые иностранные компании (КИК), владельцем которых является одно и то же лицо. Расширится количество попадающих под контроль сделок.

Любые услуги, приобретаемые российской компанией у иностранного взаимозависимого лица, будут облагаться налогом у источника по ставке 15%. Эти изменения направлены на недопущение ситуаций, когда под видом услуг между взаимозависимыми компаниями распределяется прибыль.

Какие будут последствия налоговых поправок для бизнеса

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что изменения должны усовершенствовать контроль над ценами в сделках между взаимозависимыми лицами для сокращения возможности от уплаты налогов.

Новые нормы станут чувствительными для бизнеса. РБК со ссылкой на главу аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадима Зарипова отмечает, что наиболее тяжелым для налогоплательщиков будет повышение тарифа за «нерыночные цены» во внешнеэкономических сделках до полной суммы недоимки.

«Поскольку обстановка в целом и условия предпринимательской деятельности в ближайшее время не изменятся, повышение размера штрафа с 0 до 100% от суммы недоимки с одновременным исключением специального основания освобождения от ответственности будет означать нарушение принципа последовательности в действиях государственных органов», — уверен специалист.

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