Депутат разъяснила, по кому больнее всего ударят пенсионные реформы Депутат Дмитриева: пенсионные реформы ударят по гражданам 1967–1970 годов рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проводимые в России пенсионные реформы особенно сильно ударят по гражданам 1967–1970 годов рождения, рассказала в беседе с «Радио 1» член комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Она назвала прошедшее в стране повышение пенсионного возраста наиболее негативным решением в социальной сфере за последние годы.

По словам депутата, повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, затрагивает россиян с 1967 года рождения и младше. Эти граждане вплоть до 1970 года рождения были вынуждены в течение 12 лет отчислять на накопительную часть пенсии, тем самым уменьшая ее страховую часть, в результате чего эти граждане больше других потеряют в деньгах.

Реформа с повышением пенсионного возраста <...> пришлась на поколение 1967 года рождения и младше. То есть ту, которая никогда не рассчитывала на государство. Это самое отрицательное, имеющее негативное следствие, решение в социальной области за последние годы, — высказала мнение парламентарий.

Дмитриева пояснила, что с 2002 года происходила попытка перехода на частично накопительную пенсионную систему, однако к 2014 году власти косвенно признали, что данная система создает дефицит в бюджете Пенсионного фонда, и люди перестали делать отчисления на накопительную часть. В результате накопительную пенсию получают около 100 тысяч пенсионеров, в то время как страховую пенсию по старости получают 35 млн россиян.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением ввести надбавку к пенсии для граждан старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. Целью нововведения парламентарий назвала решение демографической проблемы.