В России предложили повысить пошлину за выдачу загранпаспорта Кабмин предложил на 20% повысить пошлину за оформление загранпаспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России предложило увеличить до шести тысяч рублей государственную пошлину за оформление заграничного паспорта нового поколения, об этом свидетельствуют данные законопроекта о поправках в Налоговый кодекс. Проект был внесен в Государственную думу 8 ноября.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона. Предполагается, что размер пошлины вырастет с 1 января 2024 года.

Также может увеличиться и стоимость оформления загранпаспорта для детей с 2,5 до трех тысяч рублей, вида на жительство иностранным гражданам — с пяти до шести тысяч рублей, регистрации иностранца по месту жительства — с 350 до 420 рублей, разрешения на временное проживание — с 1600 до 1920 рублей.

Ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин проработает возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий. По его словам, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что опубликованный на федеральном портале проектов нормативных актов законопроект, подразумевающий изъятие у россиян загранпаспортов, официально закрепит требования к документу. Также инициатива внесет ясность, когда гражданам нужно менять загранпаспорт.