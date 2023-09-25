В России расширят функционал загранпаспорта Медведев: госуслуги в России станут доступны по загранпаспортам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России проработает возможности использования заграничных паспортов для совершения юридически значимых действий, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». По его словам, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.

Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг, — сообщил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении системы «цифрового паспорта». Как предполагается, документ можно будет использовать в электронной форме через портал госуслуг. Предоставление личных сведений будет осуществляться гражданами добровольно.

О намерении ввести «цифровой паспорт» в Минцифры заявили весной 2023 года. Ведомство предложило приравнять предъявление документов с использованием приложения «Госуслуги» к предъявлению их оригиналов.

Как заявлял член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов, «цифровой паспорт» может быть актуален для тех, кто часто путешествует.