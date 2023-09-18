В России ввели цифровые паспорта: зачем нужны, как получить, чем опасны Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте

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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Зачем нужен электронный паспорт, как его оформить, в каком случае он может заменить оригинальный?

Согласно указу президента, россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. При этом за гражданами остается право использовать любой вид документа.

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркивается в указе.

В течение трех месяцев правительство должно составить перечень ситуаций и документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта Госуслуг.

Как выглядит цифровой паспорт

В марте 2023 года Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект президентского указа о цифровом паспорте. Тогда предполагалось, что новый вид документа будет выглядеть в виде сим-карты и приложения с QR-кодом, которые будут содержать информацию о гражданине и его отпечатки пальцев.

Однако в феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с членами правительства предложил использовать приложение Госуслуги вместо паспорта. Президент РФ поддержал соответствующую идею.

Как получить цифровой паспорт и как им пользоваться

Цифровой паспорт должен усовершенствовать процедуры предъявления документов, в частности, в магазинах не потребуется предъявлять бумажный паспорт при покупке алкогольной и табачной продукции.

Получить такое удостоверение можно будет с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

«Технологию мы разработали: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете», — рассказал глава Минцифры «Известиям».

Лицо, которому потребуется проверить документы или подтвердить личность, сможет отсканировать QR-код гражданина также с помощью портала Госуслуг.

«И тот, кто хочет проверить у вас основания для входа, из мобильного приложения „Госуслуги“ тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО», — объяснил Шадаев.

Кому нужен цифровой паспорт

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов отметил, что россияне могут оформлять цифровой паспорт по своему желанию.

«По сути, у граждан просто появляется выбор — те, кто не умеет пользоваться смартфоном или „Госуслугами“, или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа», — заметил специалист.

По его мнению, цифровой паспорт может пригодиться людям, которые часто путешествуют. Им не придется каждый раз при посадке доставать оригинальный бумажный документ.

В чем опасность цифрового паспорта

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что внедрение цифровых паспортов в России может повлечь риск утечки данных из баз.

«Всем мы знаем про утечки даже из баз данных крупнейших IT-компаний. Что касается порталов госуслуг или других информационных платформ, то там утечки тоже бывали, при этом не всегда из-за невнимательности или оплошности сотрудников. Просто всегда есть мошенники, которые ищут уязвимости», — отметил эксперт.

При этом Мясоедов считает, что цифровые паспорта при необходимом высоком уровне безопасности станут большим шагом России в сторону цифрового будущего.

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