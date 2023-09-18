Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Зачем нужен электронный паспорт, как его оформить, в каком случае он может заменить оригинальный?
Согласно указу президента, россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. При этом за гражданами остается право использовать любой вид документа.
«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркивается в указе.
В течение трех месяцев правительство должно составить перечень ситуаций и документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта Госуслуг.
Как выглядит цифровой паспорт
В марте 2023 года Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект президентского указа о цифровом паспорте. Тогда предполагалось, что новый вид документа будет выглядеть в виде сим-карты и приложения с QR-кодом, которые будут содержать информацию о гражданине и его отпечатки пальцев.
Однако в феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с членами правительства предложил использовать приложение Госуслуги вместо паспорта. Президент РФ поддержал соответствующую идею.
Как получить цифровой паспорт и как им пользоваться
Цифровой паспорт должен усовершенствовать процедуры предъявления документов, в частности, в магазинах не потребуется предъявлять бумажный паспорт при покупке алкогольной и табачной продукции.
Получить такое удостоверение можно будет с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
«Технологию мы разработали: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете», — рассказал глава Минцифры «Известиям».
Лицо, которому потребуется проверить документы или подтвердить личность, сможет отсканировать QR-код гражданина также с помощью портала Госуслуг.
«И тот, кто хочет проверить у вас основания для входа, из мобильного приложения „Госуслуги“ тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО», — объяснил Шадаев.
Кому нужен цифровой паспорт
Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов отметил, что россияне могут оформлять цифровой паспорт по своему желанию.
«По сути, у граждан просто появляется выбор — те, кто не умеет пользоваться смартфоном или „Госуслугами“, или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа», — заметил специалист.
По его мнению, цифровой паспорт может пригодиться людям, которые часто путешествуют. Им не придется каждый раз при посадке доставать оригинальный бумажный документ.
В чем опасность цифрового паспорта
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что внедрение цифровых паспортов в России может повлечь риск утечки данных из баз.
«Всем мы знаем про утечки даже из баз данных крупнейших IT-компаний. Что касается порталов госуслуг или других информационных платформ, то там утечки тоже бывали, при этом не всегда из-за невнимательности или оплошности сотрудников. Просто всегда есть мошенники, которые ищут уязвимости», — отметил эксперт.
При этом Мясоедов считает, что цифровые паспорта при необходимом высоком уровне безопасности станут большим шагом России в сторону цифрового будущего.
Читайте также:
В Госдуме предложили создать новый дизайн российского паспорта
Назван способ «сбросить» кредит, взятый мошенниками по чужому паспорту
В Госдуме назвали неочевидные права россиян во время путешествий