В Госдуме предложили создать новый дизайн российского паспорта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн российского паспорта, в котором будут отражены значимые историко-культурными события страны. Как рассказал парламентарий РИА Новости, паспорт должен быть не только документом для подтверждения личности гражданина, но и элементом популяризации истории и культуры государства.

В частности, он предлагает разместить на страницах документа иллюстрации, посвящённые победе в Великой Отечественной войне и подвигам знаменитых отечественных полководцев.

В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В паспорте могут быть размещены образы, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей. — NEWA.ru.) в космосе, история Большого театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что в ближайшее время вместе с общественностью разработают и предложат проект нового дизайна паспорта.

Ранее сообщалось, что бумажные паспорта россиян будут аннулироваться при выдаче их электронных аналогов. Выдавать на регулярной основе их начнут к 2023 году. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах России в рамках эксперимента. Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Цифровой паспорт оснастят чипом отечественного производства. В нём будет содержаться некоторое количество персональных данных, но всю информацию надёжно зашифруют, а сам чип практически нельзя будет взломать.