В Госдуме назвали неочевидные права россиян во время путешествий Депутат Чаплин: россиянам не могут отказать в помощи по ОМС в другом регионе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

Россиянам не имеют права отказать в помощи по полису ОМС за пределами региона их прописки, а также в аренде автомобиля при наличии водительского удостоверения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он добавил, что граждане РФ могут вернуть даже невозвратные билеты в случае природных катаклизмов, задержки стыковочного рейса или подтвержденной болезни.

Во время поездок по России гражданин РФ имеет полное право арендовать автомобиль в любом субъекте РФ, если есть водительское удостоверение. Несмотря на устойчивое мнение, что не все билеты подлежат обмену и возврату, даже невозвратные билеты можно обменять или вернуть, если причина — природные катаклизмы, задержка стыковочного рейса, подтвержденная болезнь, — подчеркнул парламентарий.

Собеседник напомнил, что при получении травмы во время путешествия на поезде, автобусе или самолете гражданин имеет право на страховую премию, а на отдыхе дети могут пользоваться Пушкинской картой.

Все члены семьи могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, даже если прописка по паспорту в другом регионе. Многодетным семьям напоминаю, что раз в месяц они могут бесплатно посещать музеи, выставки, парки. А люди с инвалидностью — бесплатно парковаться, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» не намерена изменять график своих рейсов в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений на полеты, вызванных инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. В последние месяцы московские аэропорты стали ограничивать полеты в ночные и утренние часы из-за участившихся атак БПЛА.