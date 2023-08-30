Юрист раскрыл нюансы законопроекта МВД об изъятии у россиян загранпаспортов Юрист Хаминский: закон об изъятии загранпаспорта закрепит требования к документу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект закона МВД России, подразумевающий изъятие у россиян загранпаспортов, официально закрепит требования к документу, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он добавил, что инициатива внесет ясность, когда гражданам нужно менять загранпаспорт.

Инициатива, если ее примут, даст возможность и гражданам, и госорганам понять, когда загранпаспорт подлежит обязательной замене. Обратиться в уполномоченный орган может и сам гражданин или его представитель в случае, если они первыми обратили внимание на наличие признаков недействительности, или паспорт может быть изъят сотрудниками пограничной службы в момент перехода госграницы, — подчеркнул Хаминский.

На Федеральном портале проектов нормативных актов накануне опубликовали проект закона «Об установлении факта наличия в паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатическом паспорте и служебном паспорте, в том числе содержащих электронные носители информации, недостоверных сведений, а также факта непригодности для дальнейшего использования таких документов».

Один из пунктов документа подразумевает изъятия загранпаспорта, если уполномоченные органы признают его непригодным для дальнейшего использования или найдут недостоверные сведения.