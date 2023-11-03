В Госдуме объяснили, почему нужно срочно принимать закон о майнинге Депутат Горелкин: без закона о майнинге государство теряет налоговые поступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о государственном регулировании в сфере майнинга и криптовалют уже почти год находится на стадии обсуждения и проработок, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин. По его словам, принятие документа необходимо, так как объемы этого рынка исчисляются сотнями миллиардов рублей, которые проходят вне налогового контроля.

Закон нужен, потому что есть рынок. Он уже сложился, но при этом находится фактически в серой зоне. Государство теряет налоговые поступления, которые могли бы быть очень существенными. <...> На этом фоне мы предлагаем разумный компромисс, который позволил бы легализовать промышленный майнинг, — рассказал депутат.

Однако, закон до сих пор не дошел до первого чтения из-за межведомственных противоречий, признал парламентарий. При этом, по эго словам, популярность криптовалюты в России обусловлена еще и тем, что она позволяет бизнесу обходить западные санкции. Известны случаи, кода российские IT-компании в условиях блокировки западных платежных систем переходили на расчеты со своими зарубежными контрагентами в криптовалюте.

Законодатель добавил, что хотя криптовалюты используются и в преступных целях, процент таких операций ничтожно мал.

Когда об этом напоминают регуляторы, я всегда возражаю: ведь в мошеннических схемах используются и рубли, и доллары, и юани, и множество других видов валют. Но их же от этого никто не предлагает отменить или запретить, — подчеркнул политик.

Ранее первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Ткачев рассказал о разработке в России инструмента для ведения деятельности промышленного майнинга, который позволит бизнесу проводить трансграничные платежи в обход санкций. По словам депутата, Центробанк и Минпромторг создадут специальную банковскую структуру, которая будет проводить такие транзакции.