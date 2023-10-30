В Госдуме рассказали, как помочь бизнесу в трансграничных расчетах Депутат Ткачев: майнинг поможет бизнесу обойти санкции в международных расчетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России разрабатывается инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который позволит бизнесу проводить трансграничные платежи в обход санкций, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. По его словам, Центробанк и Минпромторг создадут специальную банковскую структуру, которая будет проводить такие транзакции.

С учетом того что сейчас происходит на международной арене, ограничений и санкций, которые наложили на Россию, история с использованием криптовалюты, она проще. Компании, которые могут торговать с помощью криптовалют, не попадают под это санкционное давление. <...> Будет создана специализированная банковская организация, которая будет проводить транзакции, — рассказал депутат.

Он уточнил, что промышленный майнинг будет доступен только юридическим лицам, обеспечив их цифровой ликвидностью для проведения трансграничных платежей. В перспективе они объединятся в саморегулирующуюся организацию, которая будет определять пути развития этого рынка. Парламентарий добавил, что в России происходит интенсивный рост числа инвесторов в криптовалюту.

В прошлом году в Российской Федерации было открыто более 13 млн кошельков. <...> Идет естественный рост, в том числе за счет санкций. Эрудированность в области финансовой грамотности, своих финансовых активов у нашего населения определенно выросла, — резюмировал Антон Ткачев.

Ранее крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. Все активы российских пользователей перенесут на платформу CommEX, этот процесс может занять около года.