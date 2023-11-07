В Госдуме предложили обложить сверхбогатых людей «сбором на будущее» Детутат Арефьев: налог на сверхдоходы может увеличить бюджет на 2,3 трлн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо обязать богатых людей платить налог на сверхприбыль до 30%, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, с такой ставкой российский бюджет увеличится на 2,3 триллиона рублей, что поможет экономике и облегчит налоговое бремя граждан.

Сейчас партия Шольца предложила сверхбогатых людей в ФРГ обложить временным «сбором на будущее». Мы давно ставим вопрос, чтобы в России также ввести налог на сверхдоходы, который есть во всем мире. В основном ставка налога 28%, во Франции было даже 60%.Однако у нас, даже если такую инициативу предлагают, она не рассматривается. Объясняется это тем, что мы такой налог не соберем. Меня это удивляет, учитывая, что ставку на НДФЛ увеличили с 13% до 15% и эту сумму собирают, — рассказал Арефьев.

Парламентарий отметил, что состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $16,35 млрд долларов. Он добавил, что за счет введения налога на сверхприбыль можно существенно сократить дефицит бюджета.

Ранее Арефьев заявил, что параллельный импорт мешает развивать отечественный бизнес. Он предложил «прогнать» все западные компании, чтобы восстановить российский рынок.